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Путин, напав на Украину, отбросил Россию на 30 лет назад – Times

Ирина БалачукПятница, 23 декабря 2022, 11:27
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин настолько ослабил российскую экономику и вооруженные силы, что стране может потребоваться до 30 лет, чтобы восстановить свой статус сверхдержавы.

Источник: The Times со ссылкой на западных чиновников

Дословно The Times: "Киеву удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро израсходовала свои запасы ракет, боеприпасов и снарядов. Один высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь".

Детали: Издание напомнило, что в Украине уже погибли более 100 000 российских солдат, а Кремль потратил на войну уже четверть своего годового бюджета.

Один высокопоставленный западный чиновник заявил, что Украина "выигрывает войну". По его словам, это видно по тому, что Россия продолжает удары по гражданской инфраструктуре, в то время как ядерная риторика Кремля поутихла.

Он также подчеркнул, что Запад постепенно наращивает военную поддержку Украины. 

В частности, на днях президент США Джо Байден согласился поставить Украине системы ПВО Patriot, позволяющие Киеву сбивать баллистические и крылатые ракеты.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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