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РФ знесла драмтеатр у Маріуполі, на який скинула бомбу у березні

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 11:35
ДРАМТЕАТР МАРІУПОЛ, ФОТО ЗІ ЗВІТУ AMNESTY INTERNATIONAL

Російські окупанти демонтувати будівлю драматичного театру Маріуполя, де у березні загинуло близько 300 людей внаслідок російського авіаційного удару.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Маріупольського драмтеатру більше не існує. Окупанти знищують сліди своїх злочинів, і їм абсолютно все одно чи це культурна пам'ятка чи прсто надбання іншої культури. 

Притягнення до відповідальності злочинців має бути неминучим".

Деталі: Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що російські окупанти демонтують саме ту частину драмтеатру, яка є доказом бомбардування.

Пряма мова Андрющенка: "Повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як "основу реконструкції". Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку. 
  • Маріупольська міська рада повідомляла, що в Драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.
  • В РФ заперечуюють свій воєнний злочин, незважаючи на висновки міжнародних організацій, та стверджують, що театр було заміновано українською стороную, а вибух стався зсередини.

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Теми: МаріупольТкаченкоокупаціявоєнні злочини
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