РФ знесла драмтеатр у Маріуполі, на який скинула бомбу у березні
Російські окупанти демонтувати будівлю драматичного театру Маріуполя, де у березні загинуло близько 300 людей внаслідок російського авіаційного удару.
Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram
Пряма мова Ткаченка: "Маріупольського драмтеатру більше не існує. Окупанти знищують сліди своїх злочинів, і їм абсолютно все одно чи це культурна пам'ятка чи прсто надбання іншої культури.
Притягнення до відповідальності злочинців має бути неминучим".
Деталі: Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що російські окупанти демонтують саме ту частину драмтеатру, яка є доказом бомбардування.
Пряма мова Андрющенка: "Повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як "основу реконструкції". Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини".
Передісторія:
- 16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.
- Маріупольська міська рада повідомляла, що в Драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.
- В РФ заперечуюють свій воєнний злочин, незважаючи на висновки міжнародних організацій, та стверджують, що театр було заміновано українською стороную, а вибух стався зсередини.