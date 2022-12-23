РФ знесла драмтеатр у Маріуполі, на який скинула бомбу у березні

Російські окупанти демонтувати будівлю драматичного театру Маріуполя, де у березні загинуло близько 300 людей внаслідок російського авіаційного удару.

Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Маріупольського драмтеатру більше не існує. Окупанти знищують сліди своїх злочинів, і їм абсолютно все одно чи це культурна пам'ятка чи прсто надбання іншої культури.

Притягнення до відповідальності злочинців має бути неминучим".

Деталі: Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що російські окупанти демонтують саме ту частину драмтеатру, яка є доказом бомбардування.

Пряма мова Андрющенка: "Повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як "основу реконструкції". Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини".

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