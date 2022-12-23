РФ снесла драмтеатр в Мариуполе, на который сбросила бомбу в марте
Российские оккупанты демонтировали драматический театр Мариуполя, где в марте погибло около 300 человек в результате российского авиационного удара.
Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь Ткаченко: "Мариупольского драмтеатра больше не существует. Оккупанты уничтожают следы своих преступлений, и им абсолютно все равно это культурный памятник или просто достояние другой культуры.
Привлечение к ответственности преступников должно быть неизбежным"
Детали: В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские оккупанты демонтируют именно ту часть драмтеатра, которая является доказательством бомбардировки.
Прямая речь Андрющенко: "Полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой, как "основу реконструкции". То есть демонтируется только те части здания, которые доказывают бомбардировки, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри".
Предыстория:
- 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.
- Мариупольский городской совет сообщал, что в Драматическом театре в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек.
- В РФ отрицают свое военное преступление, несмотря на выводы международных организаций, и утверждают, что театр был заминирован украинской стороной, а взрыв произошел изнутри.