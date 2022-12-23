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РФ снесла драмтеатр в Мариуполе, на который сбросила бомбу в марте

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 декабря 2022, 11:35
ДРАМТЕАТР МАРИУПОЛЯ, ФОТО ИЗ ОТЧЕТА AMNESTY INTERNATIONAL

Российские оккупанты демонтировали драматический театр Мариуполя, где в марте погибло около 300 человек в результате российского авиационного удара.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Мариупольского драмтеатра больше не существует. Оккупанты уничтожают следы своих преступлений, и им абсолютно все равно это культурный памятник или просто достояние другой культуры. 

Привлечение к ответственности преступников должно быть неизбежным"

Детали: В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские оккупанты демонтируют именно ту часть драмтеатра, которая является доказательством бомбардировки.

Прямая речь Андрющенко: "Полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой, как "основу реконструкции". То есть демонтируется только те части здания, которые доказывают бомбардировки, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом. 
  • Мариупольский городской совет сообщал, что в Драматическом театре в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек.
  • В РФ отрицают свое военное преступление, несмотря на выводы международных организаций, и утверждают, что театр был заминирован украинской стороной, а взрыв произошел изнутри.

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Темы: МариупольТкаченкооккупациявоенные преступления
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