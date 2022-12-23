РФ снесла драмтеатр в Мариуполе, на который сбросила бомбу в марте

Российские оккупанты демонтировали драматический театр Мариуполя, где в марте погибло около 300 человек в результате российского авиационного удара.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Мариупольского драмтеатра больше не существует. Оккупанты уничтожают следы своих преступлений, и им абсолютно все равно это культурный памятник или просто достояние другой культуры.

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Привлечение к ответственности преступников должно быть неизбежным"

Детали: В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что российские оккупанты демонтируют именно ту часть драмтеатра, которая является доказательством бомбардировки.

Прямая речь Андрющенко: "Полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой, как "основу реконструкции". То есть демонтируется только те части здания, которые доказывают бомбардировки, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри".

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