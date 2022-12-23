У центрі Мелітополя підірвали авто з колаборантом із поліції – мер

Автомобіль вибухнув у Мелітополі, фото з Telegram RT

У центрі окупованого Мелітополя Запорізької області вдень 23 грудня підірвалася машина російських загарбників, серед постраждалих – поліцейський-колаборант Андрій Блавацький.

Джерело: законний міський голова Мелітополя Іван Федоров та колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області

Пряма мова Федорова: "У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти (росіяни – ред.). Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється!".

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Деталі: Колаборант Рогов також повідомив, що, за попередньою інформацією, о 12:13 у центрі Мелітополя на вході в парк Горького було підірвано автомобіль.

Унаслідок вибуху автомобіля "Рено Дастер" у центрі Мелітополя поранено двох людей, повідомив Рогов пізніше.

Він оприлюднив фото згорілої машини.

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RT також опублікувало фото з місця подій.

Федоров на брифінгу уточнив, що у центрі поблизу Парку Горького підірвали "Рено", який було захоплено в офіцера поліції. За даними мера, в авто перебував колаборант, який співпрацював із поліцією ворога.

Одним із постраждалих від вибуху є колишній співробітник внутрішньої безпеки Національної поліції Андрій Блавацький, який після окупації Мелітополя отримав від загарбників місце начальника Лінійного відділу міліції.

За попередніми даними, які має Федоров, від вибуху Блавацькому "відірвало ногу і стоїть питання, чи залишиться друга".

Нагадаємо: У Мелітополі й на інших територіях окупованої частини Запорізької області діють партизани, вони намагаються підривати мости, якими окупанти возять зброю, та колаборантів.

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