Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В центре Мелитополя взорвали авто с коллаборантом из полиции – мэр

Елена Рощина, Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 декабря 2022, 10:37
В центре Мелитополя взорвали авто с коллаборантом из полиции – мэр
Автомобиль взорвался в Мелитополе, фото из Telegram RT

В центре оккупированного Мелитополя Запорожской области днем 23 декабря подорвалась машина российских захватчиков, среди пострадавших – полицейский-коллаборант Андрей Блавацкий.

Источник: законный городской глава Мелитополя Иван Федоров и коллаборант Владимир Рогов, который руководит оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области

Прямая речь Федорова: "В центре Мелитополя прогремел громкий взрыв. По данным очевидцев, взорвана машина, которой пользовались рашисты (россияне – ред.). Относительно пассажиров и их состояния информация уточняется!".

Реклама:

Детали: Колаборант Рогов также сообщил, что, по предварительной информации, в 12:13 в центре Мелитополя на входе в парк Горького был взорван автомобиль.

В результате взрыва автомобиля "Рено Дастер" в центре Мелитополя ранены два человека, сообщил Рогов позже.

Он обнародовал фото сгоревшей машины.

ВИДЕО ДНЯ

RT также опубликовало фото с места событий.

 

Федоров на брифинге уточнил, что в центре вблизи Парка Горького взорвали "Рено", который был захвачен у офицера полиции. По данным мэра, в авто находился коллаборант, который сотрудничал с полицией врага.

Одним из пострадавших от взрыва является бывший сотрудник внутренней безопасности Национальной полиции Андрей Блавацкий, который после оккупации Мелитополя получил от захватчиков место начальника Линейного отдела милиции.

По предварительным данным, которыми располагает Федоров, от взрыва Блавацкому "оторвало ногу и стоит вопрос, останется ли вторая".

Напомним: В Мелитополе и на других территориях оккупированной части Запорожской области действуют партизаны, они пытаются взрывать мосты, по которым оккупанты возят оружие, и коллаборантов.

Читайте также: Как стать гауляйтером. Истории коллаборантов Запорожской области от "опоблоковца" Балицкого до ноунейма Сауленко

УП, обновлено
Темы: МелитопольЗапорожская областьвзрывоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: