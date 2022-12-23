В центре Мелитополя взорвали авто с коллаборантом из полиции – мэр

Автомобиль взорвался в Мелитополе, фото из Telegram RT

В центре оккупированного Мелитополя Запорожской области днем 23 декабря подорвалась машина российских захватчиков, среди пострадавших – полицейский-коллаборант Андрей Блавацкий.

Источник: законный городской глава Мелитополя Иван Федоров и коллаборант Владимир Рогов, который руководит оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области

Прямая речь Федорова: "В центре Мелитополя прогремел громкий взрыв. По данным очевидцев, взорвана машина, которой пользовались рашисты (россияне – ред.). Относительно пассажиров и их состояния информация уточняется!".

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Детали: Колаборант Рогов также сообщил, что, по предварительной информации, в 12:13 в центре Мелитополя на входе в парк Горького был взорван автомобиль.

В результате взрыва автомобиля "Рено Дастер" в центре Мелитополя ранены два человека, сообщил Рогов позже.

Он обнародовал фото сгоревшей машины.

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RT также опубликовало фото с места событий.

Федоров на брифинге уточнил, что в центре вблизи Парка Горького взорвали "Рено", который был захвачен у офицера полиции. По данным мэра, в авто находился коллаборант, который сотрудничал с полицией врага.

Одним из пострадавших от взрыва является бывший сотрудник внутренней безопасности Национальной полиции Андрей Блавацкий, который после оккупации Мелитополя получил от захватчиков место начальника Линейного отдела милиции.

По предварительным данным, которыми располагает Федоров, от взрыва Блавацкому "оторвало ногу и стоит вопрос, останется ли вторая".

Напомним: В Мелитополе и на других территориях оккупированной части Запорожской области действуют партизаны, они пытаются взрывать мосты, по которым оккупанты возят оружие, и коллаборантов.

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