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У Кремлі пояснили слова Путіна про швидке завершення війни

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 11:08
У Кремлі пояснили слова Путіна про швидке завершення війни
ДМИТРО ПЄСКОВ, ФОТО ТАСС

Під нещодавньою заявою президента Росії Володимира Путіна про нібито бажання скоріше завершити війну в Україні малось на увазі не проведення переговорів, а насамперед досягнення цілей РФ у війні проти України.

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на брифінгу 23 грудня 

Пряма мова: "Жодних попередніх контактів щодо цього (переговорів - ред.) немає. Зрозуміло, будь-який конфлікт завершується за столом переговорів. Йдеться насамперед про якнайшвидше завершення СВО (війни проти України - ред.) шляхом досягнення тих цілей, які РФ перед собою ставить".

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Передісторія:

  • Президент країни-агресора Володимир Путін на пресконференції у четвер запевнив, що Росія нібито прагне якомога швидше закінчити війну в Україні, але хоче уникнути великих втрат.

Теми: ПутінРосіяпереговоривійна
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