Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле объяснили слова Путина о скором завершении войны

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 декабря 2022, 12:08
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, ФОТО ТАСС

Под недавним заявлением президента России Владимира Путина о якобы желании поскорее завершить войну в Украине имелись в виду не переговоры, а достижение целей РФ в войне против Украины.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 23 декабря 

Прямая речь: "Никаких предварительных контактов по этому (переговоров - ред.) нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров. Речь идет, прежде всего, о скорейшем завершении СВО (войны против Украины - ред.) путем достижения тех целей, которые РФ перед собой ставит".

Предыстория:

  • Президент страны-агрессора Владимир Путин на пресс-конференции в четверг заверил, что Россия якобы стремится как можно скорее закончить войну в Украине, но хочет избежать больших потерь.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: ПутинРосcияпереговорывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоРоссияне обстреляли центр Херсона: 5 погибших, десятки раненых

Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе три батальона

Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW

Путин получает искаженную информацию о войне в Украине – СМИ

видеоВ Кемерово горел дом престарелых: погибли 20 человек

В Китае заявили, что не хотят "выбирать между друзьями" Украиной и РФ

Все новости...
Путин
Лукашенко собрался в Звездный городок, а потом к Путину
Ради Путина запретили высаживать пассажиров в Екатеринбурге, а он не приехал
Генсек НАТО: Путин хочет не мира, а паузу для перегруппировки
Последние новости
12:00
картаВ многих областях Украины – воздушная тревога
11:58
фотоРоссияне обстреляли центр Херсона: 5 погибших, десятки раненых
11:56
В "Дии" запустили опрос о дате празднования Рождества в Украине
11:45
Россияне обстреляли Харьковскую область, погиб мужчина
11:44
Более миллиарда гривен в этом году поступило в госбюджет от игорного бизнеса - Немчинов
11:44
Оккупанты вывезли "администрацию" РФ из Сватово в Луганск – глава ОГА
11:23
"Блуп": как звучит ледниковое землетрясение, которое ученые не могли распознать 8 лет
11:17
В Литве отправили на лечение мужчину, который поддерживал агрессию РФ и унижал украинцев
11:02
фотоЛукашенко полетел к Путину
11:00
Германия сворачивает экономическое сотрудничество с Ираном из-за протестов
Все новости...