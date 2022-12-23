В Кремле объяснили слова Путина о скором завершении войны

Под недавним заявлением президента России Владимира Путина о якобы желании поскорее завершить войну в Украине имелись в виду не переговоры, а достижение целей РФ в войне против Украины.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 23 декабря

Прямая речь: "Никаких предварительных контактов по этому (переговоров - ред.) нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров. Речь идет, прежде всего, о скорейшем завершении СВО (войны против Украины - ред.) путем достижения тех целей, которые РФ перед собой ставит".

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