Труханова допитує НАБУ – ЗМІ
П'ятниця, 23 грудня 2022, 12:01
Мера Одеси Генадія Труханова у п’ятницю допитують співробітники Національного антикорупційного бюро України.
Джерело: Думська з посиланням на джерела в правоохоронних органах
Деталі: За інформацією джерел видання, Труханова допитують співробітники НАБУ.
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Передісторія:
- 5 грудня в приміщеннях мерії Одеси проводили слідчі дії співробітники Національного антикорупційного бюро.
- 9 грудня стало відомо, що трьом заступникам міського голови Одеси Геннадія Труханова повідомили про підозру в участі у злочинній організації – таку підозру повідомили вже шістьом особам, включаючи Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.