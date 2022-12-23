Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Труханова допитує НАБУ – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 13:01
ТРУХАНОВ, ФОТО З ПРЕССЛУЖБИ ОГС

Мера Одеси Генадія Труханова у п’ятницю допитують співробітники Національного антикорупційного бюро України.

Джерело: Думська з посиланням на джерела в правоохоронних органах

Деталі: За інформацією джерел видання, Труханова допитують співробітники НАБУ.

Передісторія:

  • 5 грудня в приміщеннях мерії Одеси проводили слідчі дії співробітники Національного антикорупційного бюро.
  • 9 грудня стало відомо, що трьом заступникам міського голови Одеси Геннадія Труханова повідомили про підозру в участі у злочинній організації – таку підозру повідомили вже шістьом особам, включаючи Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: НАБУТрухановкорупція
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, оновленоРосіяни обстріляли центр Херсона: 5 загиблих, десятки поранених

Наєв: У Білорусі три батальйони відправили до українського кордону

Росія створює умови для повторного наступу з території Білорусі – ISW

Путін отримує спотворену інформацію про війну в Україні – ЗМІ

відеоУ Кемерово горів будинок для літніх людей: загинули 20 осіб

У Китаї заявили, що не хочуть "вибирати між друзями" Україною й РФ

Усі новини...
НАБУ
Комісія завершила прийом документів на директора НАБУ: є 78 кандидатів
Чому вибір хорошого директора НАБУ такий важливий?
Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва: між законністю та правомірністю 
Останні новини
12:57
Через обстріли припинила виробіток одна з електростанцій – Укренерго
12:46
Іран поки відмовляється постачати Росії ракети – Буданов
12:38
У Кропивницькому здали на макулатуру 15 тонн книжок російською, щоб купити авто ЗСУ
12:12
McDonald’s відновив роботу у Бучі
12:04
Компенсації за зруйноване житло: куди звернутися і як отримати
12:00
мапа, оновленоУ багатьох областях України лунала повітряна тривога
11:58
фото, оновленоРосіяни обстріляли центр Херсона: 5 загиблих, десятки поранених
11:56
У "Дії" запустили опитування щодо дати святкування Різдва в Україні
11:45
Росіяни обстріляли Харківщину, загинув чоловік
11:44
Понад мільярд гривень цьогоріч надійшло до держбюджету від грального бізнесу – Немчінов
Усі новини...