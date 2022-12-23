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Труханова допитує НАБУ – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 12:01
Труханова допитує НАБУ – ЗМІ
ТРУХАНОВ, ФОТО З ПРЕССЛУЖБИ ОГС

Мера Одеси Генадія Труханова у п’ятницю допитують співробітники Національного антикорупційного бюро України.

Джерело: Думська з посиланням на джерела в правоохоронних органах

Деталі: За інформацією джерел видання, Труханова допитують співробітники НАБУ.

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Передісторія:

  • 5 грудня в приміщеннях мерії Одеси проводили слідчі дії співробітники Національного антикорупційного бюро.
  • 9 грудня стало відомо, що трьом заступникам міського голови Одеси Геннадія Труханова повідомили про підозру в участі у злочинній організації – таку підозру повідомили вже шістьом особам, включаючи Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Теми: НАБУТрухановкорупція
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