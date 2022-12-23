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Труханова допрашивает НАБУ – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 декабря 2022, 13:01
ТРУХАНОВ, ФОТО С ПРЕСС-СЛУЖБИ ОГС

Мэра Одессы Геннадия Труханова в пятницу допрашивают сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Источник: Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: По информации источников издания, Труханова допрашивают сотрудники НАБУ.

Предыстория:

  • 5 декабря в помещениях мэрии Одессы проводили следственные действия сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
  • 9 декабря стало известно, что трем заместителям городского головы Одессы Геннадия Труханова сообщили о подозрении в участии в преступной организации - такое подозрение сообщили уже шести лицам, включая Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

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Темы: НАБУТрухановкоррупция
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