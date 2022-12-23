Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Труханова допрашивает НАБУ – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 декабря 2022, 12:01
Труханова допрашивает НАБУ – СМИ
ТРУХАНОВ, ФОТО С ПРЕСС-СЛУЖБИ ОГС

Мэра Одессы Геннадия Труханова в пятницу допрашивают сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Источник: Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: По информации источников издания, Труханова допрашивают сотрудники НАБУ.

Реклама:

Предыстория:

  • 5 декабря в помещениях мэрии Одессы проводили следственные действия сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
  • 9 декабря стало известно, что трем заместителям городского головы Одессы Геннадия Труханова сообщили о подозрении в участии в преступной организации - такое подозрение сообщили уже шести лицам, включая Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Темы: НАБУТрухановкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
НАБУ
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
После приравнивания коррупции к госизмене часть дел могут забрать от НАБУ в СБУ – источники
Глава "Нафтогаза" Чернышев посещал НАБУ
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: