Росіяни вранці обстріляли Херсон: 2 загиблих

Двоє людей загинули у результаті російського обстрілу Херсона 23 лютого.

Джерело: Херсонська міська рада у Telegram, Херсонська обласна прокуратура

Дослівно міськрада: "Вранці 23 грудня внаслідок чергового обстрілу військовослужбовцями РФ міста Херсона загинуло двоє місцевих мешканців".



Деталі: За попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню.

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Окупанти пошкодили житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури.

Фото прокуратури

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ.