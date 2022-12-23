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Росіяни вранці обстріляли Херсон: 2 загиблих

Ірина БалачукП'ятниця, 23 грудня 2022, 12:18
Росіяни вранці обстріляли Херсон: 2 загиблих
Фото прокуратури

Двоє людей загинули у результаті російського обстрілу Херсона 23 лютого.

Джерело: Херсонська міська рада у Telegram, Херсонська обласна прокуратура 

Дослівно міськрада: "Вранці 23 грудня внаслідок чергового обстрілу військовослужбовцями РФ міста Херсона загинуло двоє місцевих мешканців".

Деталі: За попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню. 

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Окупанти пошкодили житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури. 

 
Фото прокуратури 

За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ.

Теми: Херсонвійнажертви
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