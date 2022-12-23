Росіяни вранці обстріляли Херсон: 2 загиблих
П'ятниця, 23 грудня 2022, 12:18
Двоє людей загинули у результаті російського обстрілу Херсона 23 лютого.
Джерело: Херсонська міська рада у Telegram, Херсонська обласна прокуратура
Дослівно міськрада: "Вранці 23 грудня внаслідок чергового обстрілу військовослужбовцями РФ міста Херсона загинуло двоє місцевих мешканців".
Деталі: За попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню.
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Окупанти пошкодили житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ.