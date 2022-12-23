Россияне утром обстреляли Херсон: 2 погибших
Пятница, 23 декабря 2022, 12:18
Два человека погибли в результате российского обстрела Херсона 23 февраля.
Источник: Херсонский городской совет в Telegram, Херсонская областная прокуратура
Дословно горсовет: "Утром 23 декабря в результате очередного обстрела военнослужащими РФ города Херсона погибли двое местных жителей".
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Детали: По предварительным данным, враг атаковал город реактивными системами залпового огня.
Оккупанты повредили жилые дома, объекты критической инфраструктуры.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) УК.
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