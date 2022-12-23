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Россияне утром обстреляли Херсон: 2 погибших

Ирина БалачукПятница, 23 декабря 2022, 13:18
Фото прокуратури

Два человека погибли в результате российского обстрела Херсона 23 февраля.

Источник: Херсонский городской совет в Telegram, Херсонская областная прокуратура 

Дословно горсовет: "Утром 23 декабря в результате очередного обстрела военнослужащими РФ города Херсона погибли двое местных жителей".

Детали: По предварительным данным, враг атаковал город реактивными системами залпового огня.

Оккупанты повредили жилые дома, объекты критической инфраструктуры. 

 
фото прокуратуры

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством) УК.

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Темы: Херсонвойнажертвы
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