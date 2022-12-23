Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська ДРГ проникла в Україну, тероборона Сумщини дала їй бій – голова ОВА

Олена РощінаП'ятниця, 23 грудня 2022, 14:49
Російська ДРГ проникла в Україну, тероборона Сумщини дала їй бій – голова ОВА
Частина кордону на Сумщині, мапа

Територіальна оборона Сумської області знищила російську диверсійно-розвідувальну групу, яка зранку 22 грудня перетнула державний кордон.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "Тероборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу!

Реклама:

22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Після короткого бою, втрати ворога – мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат".

Теми: Сумська областьРосіякордондиверсанти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: