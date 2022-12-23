Російська ДРГ проникла в Україну, тероборона Сумщини дала їй бій – голова ОВА

Територіальна оборона Сумської області знищила російську диверсійно-розвідувальну групу, яка зранку 22 грудня перетнула державний кордон.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "Тероборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу!

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22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Після короткого бою, втрати ворога – мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат".