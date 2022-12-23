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Российская ДРГ проникла в Украину, тероборона Сумщины дала ей бой – глава ОВА

Елена РощинаПятница, 23 декабря 2022, 14:49
Российская ДРГ проникла в Украину, тероборона Сумщины дала ей бой – глава ОВА
Часть границы на Сумщине, карта

Территориальная оборона Сумской области уничтожила российскую диверсионно-разведывательную группу, которая утром 22 декабря пересекла государственную границу.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Тероборона Сумщины уничтожила российскую диверсионно-разведывательную группу!

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22 декабря утром группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольского общества, вблизи села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ. После короткого боя, потери врага – минимум двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь".

Темы: Сумская областьРосcияграницадиверсанты
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