Повітряники збили два російських безпілотники 

Захисники України 23 грудня збили два ворожих безпілотники на східному напрямку.

Джерело: речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні збито Повітряними силами на східному напрямку два БПЛА, вранці та в обід, попередньо це "Орлан-10". Противник не припиняє проводити повітряну розвідку із допомогою безпілотників. Це небезпечно в плані збору інформації в реальному режимі часу".