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Повітряники збили два російських безпілотники 

Олена РощінаП'ятниця, 23 грудня 2022, 15:09
Повітряники збили два російських безпілотники 
Орлан-10, ілюстративне фото від ЗСУ

Захисники України 23 грудня збили два ворожих безпілотники на східному напрямку.

Джерело: речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні збито Повітряними силами на східному напрямку два БПЛА, вранці та в обід, попередньо це "Орлан-10". Противник не припиняє проводити повітряну розвідку із допомогою безпілотників. Це небезпечно в плані збору інформації в реальному режимі часу".

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Теми: безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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