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Воздушные силы сбили два российских беспилотника 

Елена РощинаПятница, 23 декабря 2022, 16:09
Орлан-10, иллюстративное фото от ВСУ

Защитники Украины 23 декабря сбили два вражеских беспилотника на восточном направлении.

Источник: спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь: "Сегодня сбито Воздушными силами на восточном направлении два БПЛА, утром и в обед, предварительно это "Орлан-10". Противник не прекращает проводить воздушную разведку с помощью беспилотников. Это опасно в плане сбора информации в реальном режиме времени".

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Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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