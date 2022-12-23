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Росіяни вдарили по Краматорську з С-300 – постраждали заклади освіти й будинки

Олена РощінаП'ятниця, 23 грудня 2022, 17:12
Краматорськ після удару С-300, фото міськради

Росіяни 23 грудня завдали удару по цивільних об'єктах у місті Краматорськ Донецької області: пошкоджено два заклади освіти, багатоквартирні й приватні будинки.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, якого цитує Краматорська міська рада, та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Гончаренка: "Черговий акт терору проти мирного населення Краматорська – окупанти вдарили двома ракетами по місту. Пошкоджено 2 заклади освіти, 12 багатоквартирних та 3 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв".

Деталі: Представник ОП Тимошенко повідомив, що, за попередньою інформацією, окупанти завдали ракетного удару по цивільному об‘єкту міст Краматорськ із зенітно-ракетних комплексів С-300. 

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Теми: КраматорськДонецька областьвійнаРосія
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