Россияне ударили по Краматорску из С-300 – пострадали учебные заведения и дома

Россияне 23 декабря нанесли удар по гражданским объектам в городе Краматорск Донецкой области: повреждены два учебных заведения, многоквартирные и частные дома

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко, которого цитирует Краматорский городской совет, и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Гончаренко: "Очередной акт террора против мирного населения Краматорска – оккупанты ударили двумя ракетами по городу. Повреждены 2 учебных заведения, 12 многоквартирных и 3 частных дома. К счастью, обошлось без жертв".

Детали: Представитель ОП Тимошенко сообщил, что, по предварительной информации, оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту города Краматорск из зенитно-ракетных комплексов С-300.