Окупантів почали розстрілювати за пияцтво – перехоплення ГУР 

У новому перехопленні розвідки окупант розповідає, що росіяни отримали наказ розстрілювати на місці за пияцтво в російській армії.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Указ після сьогоднішньої нічної х*рні дали - стріляти на ураження не по ногах, а просто валити нах*р".

Деталі: Зокрема, російський військовослужбовець розповів, що трьом солдатам відстрелили ноги через алкоголь.

Також, за його словами, у нього самого стріляв п'яний окупант, який "перевіряв автомат".

Загарбник підсумовує, що таким чином "швидше не від укропів ляжеш, а від своїх".