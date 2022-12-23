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Окупантів почали розстрілювати за пияцтво – перехоплення ГУР 

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 грудня 2022, 19:34
скриншот

У новому перехопленні розвідки окупант розповідає, що росіяни отримали наказ розстрілювати на місці за пияцтво в російській армії. 

Джерело: головне управління розвідки 

Дослівно: "Указ після сьогоднішньої нічної х*рні дали - стріляти на ураження не по ногах, а просто валити нах*р".

 

Деталі: Зокрема, російський військовослужбовець розповів, що трьом солдатам відстрелили ноги через алкоголь. 

Також, за його словами, у нього самого стріляв п'яний окупант, який "перевіряв автомат".

Загарбник підсумовує, що таким чином "швидше не від укропів ляжеш, а від своїх".

 
 

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Теми: розвідкаРосіявійнаалкоголь
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