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Оккупантов начали расстреливать за пьянство – перехват ГУР 

Алена МазуренкоПятница, 23 декабря 2022, 19:34
скриншот

В новом перехвате разведки оккупант рассказывает, что россияне получили приказ расстреливать на месте за пьянство в российской армии. 

Источник: главное управление разведки 

Дословно: "Указ после сегодняшней ночной х*рни дали - стрелять на поражение не по ногам, а просто валить нах*р".

 

Детали: В частности, российский военнослужащий рассказал, что трем солдатам отстрелили ноги из-за алкоголя. 

Также, по его словам, в него самого стрелял пьяный оккупант, который "проверял автомат".

Захватчик заключает, что таким образом "скорее не от укропов ляжешь, а от своих".

 
 

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Темы: разведкаРосcиявойнаалкоголь
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