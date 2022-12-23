Зеленський збирав Ставку: Бачимо перспективи на фронті

Президент Володимир Зеленський 23 грудня збирав Ставку верховного головнокомандувача, за словами президента, віййськове кервництво бачить перспективи на фронті.

Джерело: звернення Зеленського наприкінці 303-го дня війни, Офіс президента

Пряма мова: "Провів сьогодні Ставку – як завжди, предметно.

Готуємо найближчі місяці і загалом наступний рік. Завдання наші – незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком.

Заслухали сьогодні на Ставці командувачів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємось до різних варіантів дій держави-терориста – бачимо її наміри. І будемо відповідати".

Деталі: В ОП повідомили, що члени Ставки розглянули "темпи відновлення пошкодженої військової техніки та обладнання й ритмічність постачання боєприпасів на найгарячіші ділянки фронту".

Крім того, учасники засідання заслухали інформацію про допомогу, яку отримає Україна задля відновлення енергетичної системи та забезпечення громадян електроенергією.

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У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.