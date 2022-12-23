Зеленский собирал Ставку: Видим перспективы на фронте

Президент Владимир Зеленский 23 декабря собирал Ставку верховного главнокомандующего, по словам президента, военное руководство видит перспективы на фронте.

Источник: обращение Зеленского в конце 303-го дня войны, Офис президента

Прямая речь: "Провел сегодня Ставку - как всегда, предметно.

Готовим ближайшие месяцы и вообще следующий год. Задачи наши - неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для наших людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом.

Заслушали сегодня на Ставке командующих. Видим перспективы на фронте. Готовимся к различным вариантам действий государства-террориста - видим его намерения. И будем отвечать".

Детали: В ОП сообщили, что члены Ставки рассмотрели "темпы восстановления поврежденной военной техники и оборудования и ритмичность поставок боеприпасов на самые горячие участки фронта".

Кроме того, участники заседания заслушали информацию о помощи, которую получит Украина для восстановления энергетической системы и обеспечения граждан электроэнергией.

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В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, другие члены правительства, в. и. о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.