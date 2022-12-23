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Зеленський – росіянам: Терор не залишиться без відповіді

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 грудня 2022, 19:08
Зеленський – росіянам: Терор не залишиться без відповіді
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський попередив громадян Росії, що терор окупантів не залишиться без відповіді.

Джерело: звернення Зеленського наприкінці 303-го дня війни 

Пряма мова: "І ще. Громадяни Росії повинні чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді".

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Деталі: Президент звернувся до росіян російською мовою.

Також Зеленський 23 грудня провів Ставку верховного головнокомандувача, де заслухав командувачів ЗСУ. 

За його словами, захисники бачать перспективи на фронті, готуються до різних варіантів дій держави-терориста – бачать наміри РФ і "будуть відповідати".

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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