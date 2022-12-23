Зеленский – россиянам: Террор не останется без ответа

Президент Владимир Зеленский предупредил граждан России, что террор оккупантов не останется без ответа.

Источник: обращение Зеленского в конце 303-го дня войны

Прямая речь: "И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа".

Детали: Президент обратился к россиянам на российском языке.

Также Зеленский 23 декабря провел Ставку верховного главнокомандующего, где заслушал командующих ВСУ.

По его словам, защитники видят перспективы на фронте, готовятся к различным вариантам действий государства-террориста - видят намерения РФ и "будут отвечать".