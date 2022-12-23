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Зеленский – россиянам: Террор не останется без ответа

Алена МазуренкоПятница, 23 декабря 2022, 20:08
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский предупредил граждан России, что террор оккупантов не останется без ответа.

Источник: обращение Зеленского в конце 303-го дня войны 

Прямая речь: "И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа".

Детали: Президент обратился к россиянам на российском языке.

Также Зеленский 23 декабря провел Ставку верховного главнокомандующего, где заслушал командующих ВСУ. 

По его словам, защитники видят перспективы на фронте, готовятся к различным вариантам действий государства-террориста - видят намерения РФ и "будут отвечать".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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