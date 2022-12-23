Росіяни обстріляли станцію ДТЕК: є загиблий і поранений, припинено виробництво електрики
П'ятниця, 23 грудня 2022, 21:37
Росіяни у п’ятницю ввечері обстріляли один з енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії, один працівник загинув і одного поранено.
Джерело: ДТЕК
Дослівно: "Сьогодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії.
На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено…
Коли обстріл закінчиться – енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання".
Деталі: У повідомленні не уточнюється, яка саме станція потрапила під обстріл.
У компанії додали, що це вже 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.
ВІДЕО ДНЯ