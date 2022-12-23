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Росіяни обстріляли станцію ДТЕК: є загиблий і поранений, припинено виробництво електрики

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 20:37
Росіяни обстріляли станцію ДТЕК: є загиблий і поранений, припинено виробництво електрики
ілюстративне фото Getty Images

Росіяни у п’ятницю ввечері обстріляли один з енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії, один працівник загинув і одного поранено.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Сьогодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії.

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На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено…

Коли обстріл закінчиться – енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання".

Деталі: У повідомленні не уточнюється, яка саме станція потрапила під обстріл.

ВІДЕО ДНЯ

У компанії додали, що це вже 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Теми: енергетикаелектроенергіявійнаДТЕК
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