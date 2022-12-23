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Россияне обстреляли станцию ДТЭК: есть погибший и раненый, прекращено производство электричества

Катерина ТищенкоПятница, 23 декабря 2022, 21:37
иллюстративное фото Getty Images

Россияне в пятницу вечером обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии, один работник погиб и один ранен.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование, и станция прекратила производство электроэнергии.

К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен...

Когда обстрел закончится – энергетики начнут восстанавливать работу оборудования".

Детали: В сообщении не уточняется, какая именно станция попала под обстрел.

В компании добавили, что это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.

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Темы: энергетикаэлектроэнергиявойнаДТЭК
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