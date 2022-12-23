Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли станцию ДТЭК: есть погибший и раненый, прекращено производство электричества

Катерина ТищенкоПятница, 23 декабря 2022, 20:37
Россияне обстреляли станцию ДТЭК: есть погибший и раненый, прекращено производство электричества
иллюстративное фото Getty Images

Россияне в пятницу вечером обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии, один работник погиб и один ранен.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование, и станция прекратила производство электроэнергии.

Реклама:

К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен...

Когда обстрел закончится – энергетики начнут восстанавливать работу оборудования".

Детали: В сообщении не уточняется, какая именно станция попала под обстрел.

ВИДЕО ДНЯ

В компании добавили, что это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.

Темы: энергетикаэлектроэнергиявойнаДТЭК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
энергетика
Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский
Дефицит электроэнергии: в среду Украина снова запросила аварийную помощь из Европы
В Норвегии заработала крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: