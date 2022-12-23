Зеленський змінив послів у Латвії й Болгарії
П'ятниця, 23 грудня 2022, 22:04
Президент Володимир Зеленський призначив нових послів у Латвії і Болгарії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Призначити Ілащук Олесю Костянтинівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія" - йдеться у тексті указу №880/2022.
Іншим указом Зеленський звільнив Віталія Москаленка, який досі обіймав посаду посла України в Болгарії.
"Призначити Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці" - йдеться в указі №882/2022.
Анатолій Куцевол досі працював заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
До нього посаду посла у Латвії обіймав Олександр Міщенко.
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