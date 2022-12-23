Зеленский сменил послов в Латвии и Болгарии
Пятница, 23 декабря 2022, 21:04
Президент Владимир Зеленский назначил новых послов в Латвии и Болгарии.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Назначить Илащук Олесю Константиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария", - говорится в тексте указа №880/2022.
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Другим указом Зеленский уволил Виталия Москаленко, который до сих пор занимал должность посла Украины в Болгарии.
"Назначить Куцевола Анатолия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвийской Республике" - говорится в указе №882/2022.
Анатолий Куцевол до сих пор работал заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.
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До него должность посла в Латвии занимал Александр Мищенко.