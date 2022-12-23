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Зеленский сменил послов в Латвии и Болгарии

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 21:04
Зеленский сменил послов в Латвии и Болгарии
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назначил новых послов в Латвии и Болгарии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Назначить Илащук Олесю Константиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария", - говорится в тексте указа №880/2022.

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Другим указом Зеленский уволил Виталия Москаленко, который до сих пор занимал должность посла Украины в Болгарии.

"Назначить Куцевола Анатолия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвийской Республике" - говорится в указе №882/2022.

Анатолий Куцевол до сих пор работал заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины.

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До него должность посла в Латвии занимал Александр Мищенко.

Темы: ЗеленскийЛатвияБолгариядипломатические отношения
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