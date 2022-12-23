Медзаклади на окупованих територіях перевантажені пораненими росіянами – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляє, що на окупованих територіях медзаклади перевантажені пораненими російськими військовими.

Джерело: Маляр у Facebook

Дослівно: "Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

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Значна кількість з них помирає, так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів".

Деталі: За даними Маляр, для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони перебувають, замикаються на металеві ґрати.

Також заступниця міністра повідомила, що у зв’язку з великими втратами командного складу на посади тактичної ланки призначаються призвані з запасу офіцери, зокрема пенсійного віку.

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"Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат", - стверджує вона.