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Медучреждения на оккупированных территориях перегружены ранеными россиянами – Маляр

Катерина ТищенкоПятница, 23 декабря 2022, 22:38
Анна Маляр, фото из Facebook

Замминистра обороны Анна Маляр заявляет, что на оккупированных территориях медучреждения перегружены ранеными российскими военными.

Источник: Маляр в Facebook

Дословно: "Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

Значительное количество из них умирает, так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за нехватки персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов".

Детали: По данным Маляр, для недопущения дезертирства легкораненых помещения, в которых они находятся, запираются на металлические решетки.

Также замминистра сообщила, что в связи с большими потерями командного состава на должности тактического звена назначаются призванные из запаса офицеры, в том числе пенсионного возраста.

"Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что их управление приведет к еще большим потерям", - утверждает она.

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Темы: Минобороныоккупациявойнамедицина
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