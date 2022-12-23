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Ворог наніс 45 ударів по прикордонню Сумщини

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 23:13
Ворог наніс 45 ударів по прикордонню Сумщини
Ілюстративне фото GETTY IMAGES

23 грудня росіяни обстріляли дві громади Сумської області – окупанти нанесли 45 ударів по Краснопільській та Есманьській громадах.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: У Краснопільській громаді 7 ворожих мін розірвалися на прикордонні, а згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.

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По Есманьській громаді противник вів артилерійський вогонь, було 20 "прильотів". Крім того, росіяни здійснили 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї в бік української території. Від вибухів снарядів постраждав сільський фельдшерсько-акушерський пункт – у будівлі вилетіли всі шибки та пошкоджений дах.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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