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Враг нанес 45 ударов по пограничью Сумщины

"Украинская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 00:13
Иллюстративное фото GETTY IMAGES

23 декабря россияне обстреляли две громады Сумской области – оккупанты нанесли 45 ударов по Краснопольской и Есманьской громадам.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: В Краснопольской громаде 7 вражеских мин разорвались на границе, а затем россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

По Есманьской громаде противник вел артиллерийский огонь, было 20 "прилетов". Кроме того, россияне совершили 12 пулеметных и 5 очередей из стрелкового оружия в сторону украинской территории. От взрывов снарядов пострадал сельский фельдшерско-акушерский пункт – в здании вылетели все стекла и повреждена крыша.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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