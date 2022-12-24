Швейцарський художник підсвітив історичні будівлі Києва

У Києві розпочався мистецький світловий тур швейцарського художника Геррі Хофштеттера, впродовж трьох днів він підсвічуватиме відомі будівлі та пам’ятники міста.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Свій тур художник назвав "Різдвяне світло для надії". Хофштеттер приїхав в Україну з командою з чотирьох осіб, щоб здійснити світловий тур з 23 по 25 грудня в Києві та околицях. Ілюмінації відбуватимуться щовечора з 16:00 до 22:00.

Мистецький проєкт організували за підтримки посольства Швейцарії в Україні, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства внутрішніх справ України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Проєкції Хофштеттера – на різдвяну та українську національну тематику. Зображення з проєкцій транслюватиметься в прямому ефірі.

У перший день художник влаштував ілюмінації на Андріївській церкві, Національному музеї історії України, дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря, будівлі Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка та дзвіниці Софійського собору.

Пряма мова Хофштеттера: "На жаль, багато людей не можуть відсвяткувати Різдво в повній мірі. Тур покликаний показати всьому світу та дати надію, що все буде добре".