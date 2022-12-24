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Швейцарский художник подсветил исторические здания Киева

"Украинская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 00:45
Швейцарский художник подсветил исторические здания Киева
Праздничная иллюминация в Киеве, фото: Суспільне

В Киеве начался художественный световой тур швейцарского художника Герри Хофштеттера, в течение трех дней он будет подсвечивать известные здания и памятники города.

Источник: "Суспільне"

Детали: Свой тур художник назвал "Рождественский свет для надежды". Хофштеттер приехал в Украину с командой из четырех человек, чтобы осуществить световой тур с 23 по 25 декабря в Киеве и окрестностях. Иллюминации будут происходить каждый вечер с 16:00 до 22:00.

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Художественный проект организовали при поддержке посольства Швейцарии в Украине, Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства внутренних дел Украины и Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования.

 

Проекции Хофштеттера – на рождественскую и украинскую национальную тематику. Изображение с проекций будет транслироваться в прямом эфире.

В первый день художник устроил иллюминации на Андреевской церкви, Национальном музее истории Украины, колокольни Михайловского Златоверхого монастыря, здании Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко и колокольни Софийского собора.

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Прямая речь Хофштеттера: "К сожалению, многие люди не могут отпраздновать Рождество в полной мере. Тур призван показать всему миру и дать надежду, что все будет хорошо".

Темы: Киев
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