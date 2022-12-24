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У Кемерово горів будинок для літніх людей: загинули 20 осіб

"Українська правда"Субота, 24 грудня 2022, 02:35
У Кемерово горів будинок для літніх людей: загинули 20 осіб
ПОЖЕЖА У КЕМЕРОВО, СКРІНШОТ З ВІДЕО МНС РФ

У російському місті Кемерово горів приватний будинок для літніх людей, внаслідок пожежі загинули 20 людей.

Джерела: МНС Росії, російське пропагандистське видання ТАСС у Telegram

Деталі: Близько опівночі у російському МНС повідомили про ліквідацію пожежі. Там розповіли, що на момент прибуття перших підрозділів рятувальників спостерігалося відкрите горіння з вікон і на покрівлі будівлі.

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Площа пожежі становила 180 м2. На місці надзвичайної події працювали 80 осіб та 28 одиниць техніки.

За інформацією ТАСС, яке посилається на МНС, під час пожежі загинули 20 осіб.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У березні 2018 року в Кемерово горів ТЦ "Зимняя вишня", в якому загинули десятки людей.

Теми: пожежаРосія
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