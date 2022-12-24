В Кемерово горел дом престарелых: погибли 20 человек
Суббота, 24 декабря 2022, 02:35
В российском городе Кемерово горел частный дом престарелых, в результате пожара погибли 20 человек.
Источники: МЧС России, российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram
Детали: Около полуночи в российском МЧС сообщили о ликвидации пожара. Там рассказали, что на момент прибытия первых подразделений спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания.
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Площадь пожара составляла 180 м2. На месте чрезвычайного происшествия работали 80 человек и 28 единиц техники.
По информации ТАСС, которое ссылается на МЧС, во время пожара погибли 20 человек.
Спасатели продолжают разбирать завалы.
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Напомним: В марте 2018 года в Кемерово горел ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли десятки людей.