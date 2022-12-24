В Кемерово горел дом престарелых: погибли 20 человек

ПОЖАР В КЕМЕРОВО, СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО МЧС РФ

В российском городе Кемерово горел частный дом престарелых, в результате пожара погибли 20 человек.

Источники: МЧС России, российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram

Детали: Около полуночи в российском МЧС сообщили о ликвидации пожара. Там рассказали, что на момент прибытия первых подразделений спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания.

Площадь пожара составляла 180 м2. На месте чрезвычайного происшествия работали 80 человек и 28 единиц техники.

По информации ТАСС, которое ссылается на МЧС, во время пожара погибли 20 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Напомним: В марте 2018 года в Кемерово горел ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли десятки людей.