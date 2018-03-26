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Пожежа в російському ТРЦ: кількість жертв зросла до 64

Понеділок, 26 березня 2018, 11:55
Пожежа в російському ТРЦ: кількість жертв зросла до 64

Пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово забрала життя 64 людей, серед яких діти.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на міністра з надзвичайних ситуацій РФ Володимира Пучкова.

"64 - це остаточна цифра", - сказав він журналістам.

За словами глави МНС, тіла шести з них залишаються під завалами центру.

Він розповів, що робота рятувальників ведеться в складних умовах, зберігається загроза обвалення конструкцій. Тління в завалах згорілої будівлі перейшло в активну фазу.

Як відомо, 25 березня в російському торговельно-розважальному центрі у Кемеровому виникла пожежа. Сигналізація не спрацювала, багато відвідувачів магазину виявилися заблокованими всередині приміщень ТРЦ.

Повідомлялося, що серед загиблих 9 дітей.

У будівлі ТЦ завалилися два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх.

У перші години після початку пожежі стало відомо, що займання, швидше за все, виникло в дитячій ігровій зоні поруч із кінотеатром.

Заступник губернатора Кемеровської області РФ Володимир Чернов заявив, що хтось із дітей міг підпалити поролоновий наповнювач у батутному басейні. Аніматор Євген, який працював у ТЦ, розповів, що причиною пожежі могли стати свічки, запалені на дитячому святі.

За інформацією "Интерфакс", розглядається також версія про несправну електропроводку.

Слідчі затримали чотирьох осіб. Серед них орендар приміщення, де був епіцентр пожежі, голова керуючої компанії, що відповідала за ТРЦ, власник "Зимової вишні" Надія Суденнок та відповідальний за пожежну безпеку.

Кримінальну справу порушено за статтями про заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки та надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Український консул у Новосибірську перевіряє інформацію, чи громадяни України могли бути серед загиблих і постраждалих.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіянадзвичайна подія
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