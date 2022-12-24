За тиждень "Пунктами незламності" скористалися 62 тис. громадян – ОПУ

Впродовж останнього тижня "Пунктами незламності" скористалися понад 62 тис. людей.

Джерело: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "Загалом за тиждень в Україні "Пунктами незламності" скористалися вже понад 62 тис. відвідувачів".

Деталі: Тимошенко також повідомив, що за тиждень два додаткових пункти відкрилися у звільненому Херсоні.

Що цьому передувало: Українська влада планує втричі збільшити кількість "Пунктів незламності", яких зараз функціонує більше 5 тис.