За тиждень "Пунктами незламності" скористалися 62 тис. громадян – ОПУ
Субота, 24 грудня 2022, 05:50
Впродовж останнього тижня "Пунктами незламності" скористалися понад 62 тис. людей.
Джерело: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова: "Загалом за тиждень в Україні "Пунктами незламності" скористалися вже понад 62 тис. відвідувачів".
Деталі: Тимошенко також повідомив, що за тиждень два додаткових пункти відкрилися у звільненому Херсоні.
Що цьому передувало: Українська влада планує втричі збільшити кількість "Пунктів незламності", яких зараз функціонує більше 5 тис.
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