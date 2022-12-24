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За тиждень "Пунктами незламності" скористалися 62 тис. громадян – ОПУ

"Українська правда"Субота, 24 грудня 2022, 05:50
ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ. ФОТО: ДСНС

Впродовж останнього тижня "Пунктами незламності" скористалися понад 62 тис. людей.

Джерело: заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "Загалом за тиждень в Україні "Пунктами незламності" скористалися вже понад 62 тис. відвідувачів".

Деталі: Тимошенко також повідомив, що за тиждень два додаткових пункти відкрилися у звільненому Херсоні.

Що цьому передувало: Українська влада планує втричі збільшити кількість "Пунктів незламності", яких зараз функціонує більше 5 тис.

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Теми: пункти незламностіТимошенко
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