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За неделю "Пунктами несокрушимости" воспользовались 62 тыс. граждан – ОПУ

"Украинская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 05:50
ПУНКТ НЕСОКРУШИМОСТИ. ФОТО: ГСЧС

В течение последней недели "Пунктами несокрушимости" воспользовались более 62 тыс. человек.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Всего за неделю в Украине "Пунктами несокрушимости" воспользовались уже более 62 тыс. посетителей".

Детали: Тимошенко также сообщил, что за неделю два дополнительных пункта открылись в освобожденном Херсоне.

Что этому предшествовало: Украинская власть планирует втрое увеличить количество "Пунктов несокрушимости", которых сейчас функционирует более 5 тыс.

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Темы: пункты несокрушимостиТимошенко
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