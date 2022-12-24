Росія створює умови для повторного наступу з території Білорусі – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють повторний наступ росіян з білоруської території як малоймовірний, але можливий.

Джерело: щоденний звіт ISW

Дослівно: "Москва створює умови для нового найбільш небезпечного способу дій (ННСД) – відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого на Київ – щонайменше з жовтня 2022 року. Цей ННСД може бути російською інформаційною операцією або відображати справжні наміри Путіна. Наявні на сьогоднішній день індикатори є неоднозначними – деякі перевірені докази нарощування російських військ у Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина навчань і тренувань. Водночас доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, поки що не існує.

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Занепокоєння з приводу можливості того, що Путін може продовжити цей ННСД, безумовно, не є просто українською інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб чинити тиск на Захід з метою надання Києву більшої кількості зброї, як припускають деякі західні аналітики. За оцінками ISW, повторне широкомасштабне російське вторгнення з Білорусі малоймовірне цієї зими, але до цього слід ставитися серйозно".

Деталі: В ISW зазначили, що 24 грудня міністерство оборони Росії демонстративно заявило про наявність польового госпіталю в Білорусі. Перед тим Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська планують розгорнути в Білорусі щонайменше ще один польовий госпіталь.

"Польові госпіталі не є обов'язковими для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним з останніх індикаторів, які спостерігалися перед тим, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення", – наголосили в інституті.

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Аналітики також відзначили, що Росія продовжує розгортати війська в Білорусі під виглядом навчань, а деякі російські танки Т-90, розгорнуті в Білорусі наприкінці грудня 2022 року, були помічені в зимовому камуфляжі.

"Оснащення танків зимовим камуфляжем не є абсолютно необхідним для навчань і може свідчити про підготовку до реальних бойових дій взимку. Водночас розгортання польових госпіталів та перефарбування танків також може бути частиною інформаційної операції", – йдеться у звіті.

Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з боку Білорусі як низький, але можливий.

Плани команди Володимира Зеленського представити у лютому мирний план в інституті також пов'язують з ймовірним невдалим наступом РФ з півночі на початку 2023 року.

Основні висновки ISW за 23 грудня: