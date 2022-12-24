Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) оценивают повторное наступление россиян с белорусской территории как маловероятное, но возможное.
Источник: ежедневный отчет ISW
Дословно: "Москва создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) –возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Этот НОСД может быть российской информационной операцией или отражать истинные намерения Путина. Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны – некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть учений и тренировок. В то же время доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует.
Беспокойство по поводу возможности того, что Путин может продолжить этот НОСД, безусловно, не является просто украинской информационной операцией, направленной на то, чтобы оказать давление на Запад с целью предоставления Киеву большего количества оружия, как предполагают некоторые западные аналитики. По оценкам ISW, повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно".
Детали: В ISW отметили, что 24 декабря министерство обороны России демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси. Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска планируют развернуть в Беларуси по меньшей мере еще один полевой госпиталь.
"Полевые госпитали не являются обязательными для учений и могут свидетельствовать о подготовке к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в Беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, которые наблюдались перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение", – отметили в институте.
Аналитики также отметили, что Россия продолжает разворачивать войска в Беларуси под видом учений, а некоторые российские танки Т-90, развернутые в Беларуси в конце декабря 2022 года, были замечены в зимнем камуфляже.
"Оснащение танков зимним камуфляжем не является абсолютно необходимым для учений и может свидетельствовать о подготовке к реальным боевым действиям зимой. Хотя развертывание полевых госпиталей и перекраска танков также может быть частью информационной операции", – говорится в отчете.
Сейчас ISW оценивает риск российского вторжения в Украину со стороны Беларуси как низкий, но возможный.
Планы команды Владимира Зеленского представить в феврале мирный план в институте также связывают с вероятным неудачным наступлением РФ с севера в начале 2023 года.
Основные выводы ISW за 23 декабря:
- По оценкам ISW, Кремль создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) – возобновления наступления со стороны Беларуси, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Возможно, Кремль проводит информационную операцию, а возможно, на самом деле готовится к этому НОСД, который ISW продолжает оценивать как маловероятный, но возможный.
- Российские военные продолжают накручивать индикаторы для проведения НОСД, усиливая информационную операцию, направленную на установление правдоподобности НОСД или подготовку к нему.
- Российские военные более четко формируют условия для наступления на северо-западе Луганской области.
- Президент Украины Владимир Зеленский готовится представить мирный план в феврале 2023 года, который может быть приурочен к неудачному российскому зимнему наступлению.
- Возобновление публичных выступлений Владимира Путина, вероятно, свидетельствует о том, что он стал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в России.
- Российские войска провели по меньшей мере две разведывательно-силовых операции на севере и северо-востоке Украины 22-23 декабря.
- Украинские силы, вероятно, достигли тактических успехов к востоку и югу от города Бахмут за последние 72 часа.
- Российские войска продолжают обустраивать оборонительные позиции в левобережной Херсонской и Запорожской областях и проводят оборонительные операции на юге Украины.
- Кремль усиливает цензуру, чтобы замалчивать беспокойство по поводу расширения вооруженных сил России и второй волны мобилизации.
- Украинские партизаны продолжают нападения на российских чиновников на оккупированных территориях.