Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW

"Украинская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 06:59
ЭШЕЛОНЫ РОССИЙСКИХ ТАНКОВ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Аналитики Института изучения войны (ISW) оценивают повторное наступление россиян с белорусской территории как маловероятное, но возможное.

Источник: ежедневный отчет ISW

Дословно: "Москва создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) –возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Этот НОСД может быть российской информационной операцией или отражать истинные намерения Путина. Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны – некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть учений и тренировок. В то же время доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует.

Беспокойство по поводу возможности того, что Путин может продолжить этот НОСД, безусловно, не является просто украинской информационной операцией, направленной на то, чтобы оказать давление на Запад с целью предоставления Киеву большего количества оружия, как предполагают некоторые западные аналитики. По оценкам ISW, повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно".

Детали: В ISW отметили, что 24 декабря министерство обороны России демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси. Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска планируют развернуть в Беларуси по меньшей мере еще один полевой госпиталь.

"Полевые госпитали не являются обязательными для учений и могут свидетельствовать о подготовке к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в Беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, которые наблюдались перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение", – отметили в институте.

Аналитики также отметили, что Россия продолжает разворачивать войска в Беларуси под видом учений, а некоторые российские танки Т-90, развернутые в Беларуси в конце декабря 2022 года, были замечены в зимнем камуфляже.

ВИДЕО ДНЯ

"Оснащение танков зимним камуфляжем не является абсолютно необходимым для учений и может свидетельствовать о подготовке к реальным боевым действиям зимой. Хотя развертывание полевых госпиталей и перекраска танков также может быть частью информационной операции", – говорится в отчете.

Сейчас ISW оценивает риск российского вторжения в Украину со стороны Беларуси как низкий, но возможный.

Планы команды Владимира Зеленского представить в феврале мирный план в институте также связывают с вероятным неудачным наступлением РФ с севера в начале 2023 года.

Основные выводы ISW за 23 декабря:

  • По оценкам ISW, Кремль создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) – возобновления наступления со стороны Беларуси, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Возможно, Кремль проводит информационную операцию, а возможно, на самом деле готовится к этому НОСД, который ISW продолжает оценивать как маловероятный, но возможный.
  • Российские военные продолжают накручивать индикаторы для проведения НОСД, усиливая информационную операцию, направленную на установление правдоподобности НОСД или подготовку к нему.
  • Российские военные более четко формируют условия для наступления на северо-западе Луганской области.
  • Президент Украины Владимир Зеленский готовится представить мирный план в феврале 2023 года, который может быть приурочен к неудачному российскому зимнему наступлению.
  • Возобновление публичных выступлений Владимира Путина, вероятно, свидетельствует о том, что он стал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в России.
  • Российские войска провели по меньшей мере две разведывательно-силовых операции на севере и северо-востоке Украины 22-23 декабря.
  • Украинские силы, вероятно, достигли тактических успехов к востоку и югу от города Бахмут за последние 72 часа.
  • Российские войска продолжают обустраивать оборонительные позиции в левобережной Херсонской и Запорожской областях и проводят оборонительные операции на юге Украины.
  • Кремль усиливает цензуру, чтобы замалчивать беспокойство по поводу расширения вооруженных сил России и второй волны мобилизации.
  • Украинские партизаны продолжают нападения на российских чиновников на оккупированных территориях.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: БеларусьРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне замедлили наступление на Бахмут и хотят тактическую или оперативную паузу – ISW

Во время разминирования Херсонщины погибли трое спасателей

ПЦУ и УГКЦ будут вместе думать над реформой церковного календаря

Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943 - вице-президент Еврокомиссии

видео"Мы не будем ждать чуда, мы будем творить его сами": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

фотоРодственники пленных "азовцев" устроили рождественскую акцию в Киеве

Все новости...
Беларусь
Латвия в этом году предотвратила более 3000 попыток обхода санкций ЕС против РФ и Беларуси
Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"
За 200 метров от угрозы. Как укрепляют границу с Беларусью и ждут ли наступление Лукашенко
Последние новости
06:24
В храмах на Киевщине могут появиться "пункты несокрушимости" – Кулеба
05:45
ОАЭ передают Украине 2500 бытовых генераторов
04:42
Россияне замедлили наступление на Бахмут и хотят тактическую или оперативную паузу – ISW
03:58
Талибан запретил афганским женщинам работать в неправительственных организациях – СМИ
03:16
Папа Римский перед Рождеством вспомнил о тех, кто "пожирает своих соседей"
02:30
Снежная буря в США унесла жизни по меньшей мере 16 человек
01:25
Россияне свозят на оккупированный юг своих силовиков – ЦНС
00:28
Во время разминирования Херсонщины погибли трое спасателей
23:49
На Сумщине россияне существенно повредили объекты инфраструктуры в двух общинах
23:22
картаВоздушные силы зафиксировали над Украиной Санту, гарантируют безопасный полет
Все новости...