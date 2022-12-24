Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) оценивают повторное наступление россиян с белорусской территории как маловероятное, но возможное.

Источник: ежедневный отчет ISW

Дословно: "Москва создает условия для нового наиболее опасного способа действий (НОСД) –возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Этот НОСД может быть российской информационной операцией или отражать истинные намерения Путина. Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны – некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть учений и тренировок. В то же время доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует.

Беспокойство по поводу возможности того, что Путин может продолжить этот НОСД, безусловно, не является просто украинской информационной операцией, направленной на то, чтобы оказать давление на Запад с целью предоставления Киеву большего количества оружия, как предполагают некоторые западные аналитики. По оценкам ISW, повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно".

Детали: В ISW отметили, что 24 декабря министерство обороны России демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси. Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска планируют развернуть в Беларуси по меньшей мере еще один полевой госпиталь.

"Полевые госпитали не являются обязательными для учений и могут свидетельствовать о подготовке к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в Беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, которые наблюдались перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение", – отметили в институте.

Аналитики также отметили, что Россия продолжает разворачивать войска в Беларуси под видом учений, а некоторые российские танки Т-90, развернутые в Беларуси в конце декабря 2022 года, были замечены в зимнем камуфляже.

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"Оснащение танков зимним камуфляжем не является абсолютно необходимым для учений и может свидетельствовать о подготовке к реальным боевым действиям зимой. Хотя развертывание полевых госпиталей и перекраска танков также может быть частью информационной операции", – говорится в отчете.

Сейчас ISW оценивает риск российского вторжения в Украину со стороны Беларуси как низкий, но возможный.

Планы команды Владимира Зеленского представить в феврале мирный план в институте также связывают с вероятным неудачным наступлением РФ с севера в начале 2023 года.

Основные выводы ISW за 23 декабря: