Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США закликали Путіна визнати реальність після того, як він назвав війну в Україні війною

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 08:56

Державний департамент США прокоментував слова російського президента Владіміра Путіна, який напередодні вперше назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну війною, а не "спеціальною військовою операцією".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"З 24 лютого Сполучені Штати та решта світу знали, що "спеціальна військова операція" Путіна була неспровокованою та невиправданою війною проти України. Нарешті, після 300 днів, Путін назвав війну тим, чим вона є", – йдеться в коментарі представника Держдепу.

"Як наступний крок у визнанні реальності ми закликаємо його закінчити цю війну, вивівши війська з України", – додав він.

В американському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що, незалежно від слів, які використовує Путін, "агресія Росії проти свого суверенного сусіда призвела до смертей, руйнувань і переміщень людей".

"Народ України, без сумніву, навряд чи втішає те, що Путін констатує очевидне – так само як і десятки тисяч російських сімей, чиї родичі загинули, ведучи війну з Путіним", – додав речник Державного департаменту.

Під час розмови з журналістами в четвер президент Росії вперше публічно вжив слово "війна", говорячи про події в Україні, та заявив, що нібито прагне якомога швидше закінчити її, але хоче уникнути великих втрат.

ВІДЕО ДНЯ

Тоді ж він заявив, що рішення США поставити Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot - це "просто затягування конфлікту".

Нагадаємо, що в Росії передбачена кримінальна відповідальність за "публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних Сил РФ", до яких відносять також вживання слова "війна" на позначення російської агресії в Україні.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: ПутінвійнаСША
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть тактичну або оперативну паузу – ISW

Під час розмінування Херсонщини загинули троє рятувальників

ПЦУ і УГКЦ спільно думатимуть над реформою церковного календаря

Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 – віцепрезидент Єврокомісії

відео"Ми не чекатимемо дива, ми творитимемо його самі": Зеленський привітав українців з Різдвом

фотоРодичі полонених "азовців" влаштували різдвяну акцію в Києві

Усі новини...
Путін
Путін отримує спотворену інформацію про війну в Україні – ЗМІ
Лукашенко зібрався в Зоряне містечко, а тоді до Путіна
Заради Путіна заборонили висаджувати пасажирів в Єкатеринбурзі, а він не приїхав
Останні новини
08:33
Українські артилеристи відпрацювали по 4 пунктах управління росіян на Луганщині
07:55
Ворог вночі накрив Нікополь з важкої артилерії – ОВА
07:35
У Василівці на тиждень заборонили жителям виходити з дому – штаб
07:14
ЗСУ відбили атаки у трьох областях, уразили 4 пункти управління ворога – зведення
06:24
У храмах на Київщині можуть з’явитися "пункти незламності" – Кулеба
05:45
ОАЕ передають Україні 2500 побутових генераторів
04:42
Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть тактичну або оперативну паузу – ISW
03:58
Талібан заборонив афганським жінкам працювати в неурядових організаціях – ЗМІ
03:16
Папа Римський перед Різдвом згадав про тих, що "пожирають своїх сусідів"
02:30
Снігова буря у США забрала життя щонайменше 16 людей
Усі новини...