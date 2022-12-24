В США призвали Путина признать реальность после того, как он назвал войну в Украине войной

Государственный департамент США прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, который накануне впервые назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину войной, а не "специальной военной операцией".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"С 24 февраля Соединенные Штаты и остальной мир знали, что "специальная военная операция" Путина была неспровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, после 300 дней, Путин назвал войну тем, чем она является", - говорится в комментарии представителя Госдепа.

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"Как следующий шаг в признании реальности мы призываем его закончить эту войну, выведя войска из Украины", - добавил он.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, независимо от слов, которые использует Путин, "агрессия России против своего суверенного соседа привела к смертям, разрушениям и перемещениям людей".

"Народ Украины, без сомнения, вряд ли утешает то, что Путин констатирует очевидное - так же как и десятки тысяч российских семей, чьи родственники погибли, ведя войну с Путиным", - добавил представитель Государственного департамента.

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Во время разговора с журналистами в четверг президент России впервые публично употребил слово "война", говоря о событиях в Украине, и заявил, что якобы стремится как можно скорее закончить ее, но хочет избежать больших потерь.

Тогда же он заявил, что решение США поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot - это "просто затягивание конфликта".

Напомним, что в России предусмотрена уголовная ответственность за "публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ", к которым относят также употребление слова "война" для обозначения российской агрессии в Украине.