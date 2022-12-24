Окупанти викрали 8 українців на Херсонщині

Російські окупанти повідомили, що взяли в полон вісьмох людей у Херсонській області.

Джерело: кремлівське видання ТАСС із посиланням на так звану окупаційну владу

Деталі: Причиною полону людей окупанти називають "підозру в пособництві Збройним силам.

Уточнюється, що їх взяли в полон у грудні.

Чому це важливо: Російські загарбники викрадають і беруть у полон людей, називаючи це "затриманням". На це вони не мають права - їхні дії визнаються порушенням законів і звичаїв війни, яке не має строків давності.