Окупанти викрали 8 українців на Херсонщині
Субота, 24 грудня 2022, 09:48
Російські окупанти повідомили, що взяли в полон вісьмох людей у Херсонській області.
Джерело: кремлівське видання ТАСС із посиланням на так звану окупаційну владу
Деталі: Причиною полону людей окупанти називають "підозру в пособництві Збройним силам.
Уточнюється, що їх взяли в полон у грудні.
Чому це важливо: Російські загарбники викрадають і беруть у полон людей, називаючи це "затриманням". На це вони не мають права - їхні дії визнаються порушенням законів і звичаїв війни, яке не має строків давності.
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