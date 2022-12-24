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Оккупанты похитили 8 украинцев на Херсонщине

Роман ПетренкоСуббота, 24 декабря 2022, 09:48
ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ПЛАКАТ В ОККУПИРОВАННОМ СИМФЕРОПОЛЕ. ФОТО иллюстративное: GETTY IMAGES

Российские оккупанты сообщили, что взяли в плен восемь человек в Херсонской области.

Источник: кремлевское издание ТАСС со ссылкой на так называемую оккупационную власть

Детали: Причиной плена людей оккупанты называют "подозрение в пособничестве Вооруженным силам.
Уточняется, что их взяли в плен в декабре.

Почему это важно: Российские захватчики похищают и берут в плен людей, называя это "задержанием". На это они не имеют права - их действия признаются нарушением законов и обычаев войны, которое не имеет сроков давности.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcияпленные
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