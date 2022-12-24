Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты похитили 8 украинцев на Херсонщине

Роман ПетренкоСуббота, 24 декабря 2022, 08:48
Оккупанты похитили 8 украинцев на Херсонщине
ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ПЛАКАТ В ОККУПИРОВАННОМ СИМФЕРОПОЛЕ. ФОТО иллюстративное: GETTY IMAGES

Российские оккупанты сообщили, что взяли в плен восемь человек в Херсонской области.

Источник: кремлевское издание ТАСС со ссылкой на так называемую оккупационную власть

Детали: Причиной плена людей оккупанты называют "подозрение в пособничестве Вооруженным силам.
Уточняется, что их взяли в плен в декабре.

Реклама:

Почему это важно: Российские захватчики похищают и берут в плен людей, называя это "задержанием". На это они не имеют права - их действия признаются нарушением законов и обычаев войны, которое не имеет сроков давности.

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcияпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: