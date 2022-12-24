Втрати російської армії сягнули 101 430 вояк – Генштаб ЗСУ
Субота, 24 грудня 2022, 09:18
За добу 23 грудня українські військові знищили близько 480 російських загарбників, загалом від початку великої війни втрати армії РФ сягнули 101 430 вояк.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3006 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
- артилерійських систем – 1988 (+4) од,
- РСЗВ – 418 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються