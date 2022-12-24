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Втрати російської армії сягнули 101 430 вояк – Генштаб ЗСУ

Валентина РоманенкоСубота, 24 грудня 2022, 10:18
ілюстративне фото ЗСУ

За добу 23 грудня українські військові знищили близько 480 російських загарбників, загалом від початку великої війни втрати армії РФ сягнули 101 430 вояк.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3006 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1988 (+4) од,
  • РСЗВ – 418 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються

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Теми: війнаГенштабРосія
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