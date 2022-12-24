Втрати російської армії сягнули 101 430 вояк – Генштаб ЗСУ

За добу 23 грудня українські військові знищили близько 480 російських загарбників, загалом від початку великої війни втрати армії РФ сягнули 101 430 вояк.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3006 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,

артилерійських систем – 1988 (+4) од,

РСЗВ – 418 (+4) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються