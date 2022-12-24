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Потери российской армии достигли 101 430 вояк – Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоСуббота, 24 декабря 2022, 09:18
Потери российской армии достигли 101 430 вояк – Генштаб ВСУ
иллюстративное фото ВСУ

За сутки 23 декабря украинские военные уничтожили около 480 российских захватчиков, всего с начала большой войны потери армии РФ достигли 101 430 вояк.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.12 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 101430 (+480) человек ликвидировано,
  • танков - 3006 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5994 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 1988 (+4) ед,
  • РСЗО - 418 (+4) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 (+8),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4627 (+5) ед,
  • специальная техника - 178 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются.

Темы: войнаГенштабРосcия
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