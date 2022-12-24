Потери российской армии достигли 101 430 вояк – Генштаб ВСУ
Суббота, 24 декабря 2022, 09:18
За сутки 23 декабря украинские военные уничтожили около 480 российских захватчиков, всего с начала большой войны потери армии РФ достигли 101 430 вояк.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.12 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 101430 (+480) человек ликвидировано,
- танков - 3006 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5994 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 1988 (+4) ед,
- РСЗО - 418 (+4) ед,
- средства ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1706 (+8),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4627 (+5) ед,
- специальная техника - 178 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Данные уточняются.