Окупанти вивезли "адміністрацію" РФ зі Сватового до Луганська – голова ОВА
Субота, 24 грудня 2022, 10:44
Російські окупанти вивезли свою "адміністраці" з окупованого Сватового до Луганська.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону та у своєму Telegram
Пряма мова: "Зі Сватового адміністрація еЛеНеРії поїхала на Луганськ.
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Ми ще ближче до Сватового… Щури побігли, рашисти вже відчувають наближення ЗСУ, тож збирають награбоване та їдуть на Луганськ".
Деталі: Водночас, за словами Гайдая, загарбники не залишають у спокої деокуповані села Луганщини. Їх цілодобово обстрілюють, зокрема ракетами С-300 та почали запускати "Шахеди".