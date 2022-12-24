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Окупанти вивезли "адміністрацію" РФ зі Сватового до Луганська – голова ОВА

Валентина РоманенкоСубота, 24 грудня 2022, 10:44
Окупанти вивезли адміністрацію РФ зі Сватового до Луганська – голова ОВА
мапа Deep State

Російські окупанти вивезли свою "адміністраці" з окупованого Сватового до Луганська.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону та у своєму Telegram

Пряма мова: "Зі Сватового адміністрація еЛеНеРії поїхала на Луганськ.

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Ми ще ближче до Сватового… Щури побігли, рашисти вже відчувають наближення ЗСУ, тож збирають награбоване та їдуть на Луганськ".

Деталі: Водночас, за словами Гайдая, загарбники не залишають у спокої деокуповані села Луганщини. Їх цілодобово обстрілюють, зокрема ракетами С-300 та почали запускати "Шахеди".

Теми: Луганська областьвійна
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