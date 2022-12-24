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Оккупанты вывезли "администрацию" РФ из Сватово в Луганск – глава ОГА

Валентина РоманенкоСуббота, 24 декабря 2022, 10:44
Оккупанты вывезли администрацию РФ из Сватово в Луганск – глава ОГА
карта Deep State

Российские оккупанты вывезли свою "администрацию" из оккупированного Сватово в Луганск.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона и в своем Telegram

Прямая речь: "Из Сватово администрация эЛеНеРии поехала на Луганск.

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Мы еще ближе к Сватово... Крысы побежали, рашисты уже чувствуют приближение ВСУ, поэтому собирают награбленное и едут на Луганск".

Детали: В то же время, по словам Гайдая, захватчики не оставляют в покое деоккупированные села Луганщины. Их круглосуточно обстреливают, в частности ракетами С-300 и начали запускать "Шахеды".

Темы: Луганская областьвойна
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