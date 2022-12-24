Росіяни обстріляли Харківщину, загинув чоловік

Росіяни зранку 24 грудня завдали мінометних ударів по Куп'янському району, загинув літній чоловік, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти влучили просто у приватне домоволодіння у селі Подоли.

На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення".

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Деталі: Уточнюється, що жінку шпиталізували до лікарні.