Россияне обстреляли Харьковскую область, погиб мужчина

Россияне утром 24 декабря нанесли минометные удары по Купянскому району, погиб пожилой мужчина, сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты попали прямо в частное домовладение в селе Подолы.

К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывную травму и осколочное ранение".

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Детали: Уточняется, что женщину госпитализировали в больницу.