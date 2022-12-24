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Россияне обстреляли Харьковскую область, погиб мужчина

Роман ПетренкоСуббота, 24 декабря 2022, 11:45
фото иллюстративное с обстрела сумщины, ова

Россияне утром 24 декабря нанесли минометные удары по Купянскому району, погиб пожилой мужчина, сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты попали прямо в частное домовладение в селе Подолы.
К сожалению, погиб мужчина 72 лет. Женщина 74 лет получила взрывную травму и осколочное ранение".

Детали: Уточняется, что женщину госпитализировали в больницу.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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